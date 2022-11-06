Туристы из России в числе первых смогут получить электронную визу в Индонезию

Генеральный директорат иммиграции Индонезии объявил о готовности к запуску системы выдачи электронных виз по прибытии (e-VOA). Она будет доступна с 9 ноября представителям 26 стран, в том числе и туристам из России. Сейчас совершаются последние тестовые визиты, которые позволят избежать сбоев в дальнейшем. Система будет работать только в аэропортах Бали и Джакарты.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Заполнить заявку на электронную визу туристы смогут онлайн перед отъездом или прямо во время поездки. Срок действия e-VOA составит 30 дней. И она может быть продлена еще раз на тот же период. Воспользоваться правом на въезд можно не позднее чем через 90 дней после оформления.

Для подачи заявки необходимо загрузить первую страницу загранпаспорта со сроком действия не менее полугода с момента въезда в Индонезию и фото. Стоимость электронной визы равна обычной, получаемой по прибытии, – 500 тыс индонезийских рупий. Оплатить можно картами Visa, MasterCard, JCB, поэтому туристам понадобится заранее оформить их в иностранных банках. Или же договориться о проведении платежа с теми, у кого такие карты уже есть.

При прохождении паспортного контроля в Индонезии e-VOA туриста должна отобразиться в электронной системе у местных пограничников. Тем не менее путешественникам рекомендуют иметь при себе электронную копию либо распечатанный вариант документа, который они получат на e-mail.