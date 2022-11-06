В отелях Шерегеша на Новый год почти не осталось мест

Шерегеш – один из немногих доступных для российских туристов горнолыжных курортов. Хоть он и не настолько популярен, как другие разрекламированные регионы, мест в некоторых отелях на новогодние праздники почти нет.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

В отеле WOW.Aparts осталось несколько свободных для бронирования двухкомнатных апартаментов и двухуровневые апартаменты на 11-м этаже комплекса. Стоимость проживания с 30 декабря по 8 января начинается от 207 тыс. руб.

В отеле Laska для бронирования в основном доступны стандарты. Если заселяться 30 декабря и выезжать 8 января, то за такой номер нужно заплатить минимум 164 тыс. руб. В AYS Club тоже количество предложений ограничено. Популярностью среди туристов пользуются номера категории «стандарт». Цены +/- такие же, как и выше.

В отеле «Елена», который находится на горе Зеленая, остались только апартаменты и один полулюкс. Стоимость 7 ночей в апартаментах начинается от 140 тыс. руб.

В отелях Tiger hill и Alpen Club корреспонденту TourDom.ru сообщили, что на новогодние праздники весь номерной фонд у них уже забронирован. В первом случае стоимость проживания в выходные начинается с 18 тыс. руб. в сутки, во втором – с 16 500 за апартаменты в сутки на новогодние праздники.