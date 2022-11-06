Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+20° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
3 часа назад

Оренбургские туристические маршруты стали победителями Всероссийской премии

ProOren

Победителями Всероссийской премии «Маршрут года» стали два проекта из Оренбуржья. Об этом сообщил в региональном правительстве.

Оренбургские турмаршруты стали победителями Всероссийской премии
Фото: ProOrenProOren

В номинации «Лучший культурно-познавательный маршрут» гран-при получили «Горизонты открытий». Его разработкой занимались в Минэконом развития Оренбуржья и представители туризма. Тур «Горизонты открытий» включает в себя маршрут на 3-4 дня. Это экскурсия по историческому центру Оренбурга, просмотр выставки сарматского золота Оренбургского губернаторского музея, музея Черномырдина в селе Черный Отрог, Андреевских шишек в Саракташском районе. В тур входит посещение мест, которые связанны с пуховязанием и казачьей культурой, а также популярных «Соленых озер».

Второй победитель - железнодорожный маршрут «Поедем пух накинем». На Всероссийской премии он занял первое место в номинации «Лучший маршрут, посвященный Году культурного наследия народов России». Тур одного дня включает в себя выезд из Самары, Ульяновска, Саратова и Пензы. В теплое время года туристы могут посетить музей Черномырдина, познакомиться с историческим центром Оренбурга, посмотреть на экспонаты в галерее пухового платка, принять участие в пуховом мастер-классе.

«У Оренбуржья - большой туристический потенциал, который необходимо развивать. Много точек роста, природных и исторических локаций, которые могут быть интересны туристам. В этом направлении необходимо работать вместе с бизнесом, для которого мы создаем привлекательные условия», - отметил губернатор Денис Паслер.

Премия создана в 2014 году. Она присуждается туристическим организациям за создание и развитие маршрутов внутри регионов и страны. Премия «Маршрут года» проводится при поддержке Федерального агентства по туризму РФ.

Новости путешествий,Денис Паслер,Ростуризм,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители