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2 часа назад

Россияне осуществили 9,7 миллиона поездок за границу

Реальное время

Федеральная служба безопасности России поделилась статистикой по выезду граждан страны за границу в период с июля по сентябрь. Отметим, что число россиян, уехавших в Казахстан, Армению, Абхазию, Таджикистан, Киргизию и Монголию в этот период стало рекордным за 5 лет.

Россияне осуществили 9,7 миллиона поездок за границу
Фото: Реальное времяРеальное время

Всего россияне осуществили 9,7 миллиона поездок за границу, что в два раза больше показателей второго квартала 2022 года (тогда число выездов составило 5 миллионов) и на 1,2 миллиона больше показателя июля — сентября прошлого года.

Отметим, что ФСБ считала именно количество поездок, а не число граждан, которые пересекали границу. Ведомство поделилось и самыми популярными целями выездов: деловая, частная, туризм, работа, учеба, переезд на ПМЖ, "обслуживание транспортных средств" и "военнослужащие".

Самым популярным направлением у россиян стала Абхазия — около 2,5 млн поездок. На втором месте — Турция (почти 2,1 миллиона), на третьем — Казахстан (1,3 миллиона).

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос о том, обращались ли россияне этим летом в туристические фирмы. В последние несколько лет рынок туристических услуг находится не в лучшем положении не только из-за пандемии коронавируса, но и из-за сложной геополитической ситуации. Этим летом в туристические фирмы обращались 10% россиян, которые отдыхали вне дома. Показатель текущего года снизился на 13% по сравнению с 2021-м.

Новости путешествий,ВЦИОМ,ФСБ,
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