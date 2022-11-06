Федеральная служба безопасности России поделилась статистикой по выезду граждан страны за границу в период с июля по сентябрь. Отметим, что число россиян, уехавших в Казахстан, Армению, Абхазию, Таджикистан, Киргизию и Монголию в этот период стало рекордным за 5 лет.

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Всего россияне осуществили 9,7 миллиона поездок за границу, что в два раза больше показателей второго квартала 2022 года (тогда число выездов составило 5 миллионов) и на 1,2 миллиона больше показателя июля — сентября прошлого года.

Отметим, что ФСБ считала именно количество поездок, а не число граждан, которые пересекали границу. Ведомство поделилось и самыми популярными целями выездов: деловая, частная, туризм, работа, учеба, переезд на ПМЖ, "обслуживание транспортных средств" и "военнослужащие".

Самым популярным направлением у россиян стала Абхазия — около 2,5 млн поездок. На втором месте — Турция (почти 2,1 миллиона), на третьем — Казахстан (1,3 миллиона).