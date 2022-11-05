Турпоток в Карачаево-Черкесию вырос вдвое за последние шесть лет

"В Карачаево-Черкесскую Республику за последние шесть лет туристический поток увеличился в два раза. Так, в 2015 году республику посетили около 750 тыс. человек, а в 2021 году - уже 1, 749 млн человек", - рассказали в министерстве, отметив, что при стабильном функционировании курортов республики эксперты прогнозируют увеличение турпотока к концу года до отметки в 1,9 млн человек.