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28 минут назад

Турпоток в Карачаево-Черкесию вырос вдвое за последние шесть лет

ТАСС

Туристический поток на курорты Карачаево-Черкесии за последние шесть лет увеличился в два раза - до 1,7 млн человек. Об этом ТАСС сообщили в субботу в министерстве туризма и курортов республики.

Турпоток в Карачаево-Черкесию вырос вдвое за последние шесть лет
Фото: UnsplashUnsplash

"В Карачаево-Черкесскую Республику за последние шесть лет туристический поток увеличился в два раза. Так, в 2015 году республику посетили около 750 тыс. человек, а в 2021 году - уже 1, 749 млн человек", - рассказали в министерстве, отметив, что при стабильном функционировании курортов республики эксперты прогнозируют увеличение турпотока к концу года до отметки в 1,9 млн человек.

Популярными направлениями среди гостей республики остаются горнолыжные курорты "Архыз" и "Домбай", Тебердинский национальный парк и туристический комплекс "Медовые водопады".

Ранее министр туризма и курортов Карачаево-Черкесии Расул Текеев рассказал ТАСС, что власти региона намерены поддержать проекты развития туризма, на эти цели направят более 340 млн рублей по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства". Деньги пойдут на обустройство пляжей, кемпингов, разработку цифровых путеводителей и формирование доступной туристской среды для путешественников с различными формами инвалидности.

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