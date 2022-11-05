РЖД распродает билеты в плацкарте со скидкой 40%

«Российские железные дороги» решили притянуть путешественников новой акцией: «Скидка в плацкартном вагоне до 40%». Редакция TourDom.ru разбиралась, насколько она выгодна туристам.

Фото: TourDom TourDom

В частности, дисконт распространяется на билеты, купленные с 3 ноября. А отправиться в путь можно с 8 ноября по 22 декабря. При этом скидка зависит от нумерации мест: 30% действует на верхние места № 2–36, 40% – на верхние боковые места № 38–54. Таким образом, на койки в купе дисконт не распространяется.

«Данное предложение будет интересно в первую очередь индивидуальным туристам или семьям с одним ребенком», – рассказала представитель РЖД.

Кроме того, как отмечают билетные кассиры, для участия в акции приобретать посадочный талон лучше за 2–3 недели до путешествия. Акционные места выкупаются в первую очередь, и при срочной необходимости возможность приобрести билеты на такое место крайне мала.