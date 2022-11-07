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1 час назад

Назван «самый отвратительный» бизнес-зал аэропорта страны

Lenta.ruиещё 1

Российский тревел-блогер Алексей Жирухин, часто путешествующий по стране, побывал в аэропорту Магадана и раскритиковал бизнес-зал, назвав его набор услуг «самым отвратительным». Об этом он написал в блоге «Путешествия со смыслом» на платформе «Яндекс.Дзен».

Назван «самый отвратительный» бизнес-зал аэропорта страны
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам путешественника, он приехал в аэропорт пораньше, чтобы позавтракать перед перелетом. Однако выяснилось, что попасть в бизнес-зал можно только после регистрации на самолет, которая начинается за два часа до вылета, поэтому ему пришлось целый час «просидеть просто так».

После регистрации ему выдали купон для бизнес-зала, по которому в кафе можно было приобрести что угодно, но в пределах 300 рублей. Так, автор блога пожаловался, что в Магадане и так высокие цены, а в аэропорту они выросли еще больше. Например, бутылка воды стоила 300 рублей.

«Встретил я бизнес-зал с самым отвратительным набором услуг. В итоге мне удалось выбрать на эти деньги сосиску в тесте (по вкусу как из бумаги) и растворимый черный кофе. Позавтракал, называется...» — признался Жирухин.

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