Назван «самый отвратительный» бизнес-зал аэропорта страны

Российский тревел-блогер Алексей Жирухин, часто путешествующий по стране, побывал в аэропорту Магадана и раскритиковал бизнес-зал, назвав его набор услуг «самым отвратительным». Об этом он написал в блоге «Путешествия со смыслом» на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам путешественника, он приехал в аэропорт пораньше, чтобы позавтракать перед перелетом. Однако выяснилось, что попасть в бизнес-зал можно только после регистрации на самолет, которая начинается за два часа до вылета, поэтому ему пришлось целый час «просидеть просто так».

После регистрации ему выдали купон для бизнес-зала, по которому в кафе можно было приобрести что угодно, но в пределах 300 рублей. Так, автор блога пожаловался, что в Магадане и так высокие цены, а в аэропорту они выросли еще больше. Например, бутылка воды стоила 300 рублей.