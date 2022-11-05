Россияне стали чаще покупать туры в Египет, на Пхукет и Шри-Ланку

Около 40% участников опроса в телеграм-канале для специалистов турбизнеса «Крыша ТурДома В2B» заметили на завершившейся рабочей неделе оживление продаж, но 14% называют его малозаметным. Треть ответивших выбрали вариант «Ничего не изменилось, бронирований мало».

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

В сети «Слетать.ру» редакции TourDom.ru сообщили, что заказы стали активнее поступать с 2 ноября: по сравнению с уровнем прошлого года в этот день продали на 60 туров больше.

«В общих показателях подъем невысок, но ощущение активизации присутствует», – отмечает руководитель международных проектов Любовь Воронина.

«У нас оживление началось еще раньше, во второй половине октября, – говорит гендиректор сети турагентств “Розовый слон” Алексан Мкртчян. – Когда люди поняли, что большого количества разворотов на границах нет».

Лидеры продаж в турагентствах – Египет, Таиланд, называют также Шри-Ланку.

«У моих туристов ОАЭ ушли на второй план. В основном до Нового года идут Пхукет и курорты Красного моря», – сообщает турагент Наталья Котельникова.

«Наши клиенты чаще бронируют Таиланд и Шри-Ланку. Многие соскучились по Пхукету. А Шри-Ланка сейчас относительно недорогая», – говорит Наталья Вербицкая («Интурист» на Таганке).

Она приводит пример: 12 дней отдыха в декабре в 4* отеле (Laluna Ayurveda) обойдутся в 167 тыс. руб. на двоих с перелетом AZUR air.

В то же время представители розницы отмечают, что глубина продаж остается небольшой. Бронируют в основном на 2–3 недели вперед, заявки на более поздний период единичны.