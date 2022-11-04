Россиянам озвучили новые правила отдыха на пляжах Гоа

С недавних пор на Гоа действуют новые правила отдыха на пляжах и не только. Местные власти «переосмыслили» туристический характер провинции, и начали «закручивать гайки».

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Ограничения коснуться местных жителей и отдыхающих. Так, например, местным запрещено попрошайничество, торговля и реклама, которые препятствуют свободному передвижению гостей курорта. Нарушение требований будет караться штрафом от 5000 рупий (3700 рублей) до 50 тыс. рупий (37 тыс. рублей).