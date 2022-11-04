Россиянам озвучили новые правила отдыха на пляжах Гоа

С недавних пор на Гоа действуют новые правила отдыха на пляжах и не только. Местные власти «переосмыслили» туристический характер провинции, и начали «закручивать гайки».
Ограничения коснуться местных жителей и отдыхающих. Так, например, местным запрещено попрошайничество, торговля и реклама, которые препятствуют свободному передвижению гостей курорта. Нарушение требований будет караться штрафом от 5000 рупий (3700 рублей) до 50 тыс. рупий (37 тыс. рублей).
Также на пляжах Гоа теперь запрещено кататься на транспорте, распивать спиртное, готовить на открытом воздухе, мусорить, бить стеклянную тару. Власти отмечают, что необходимо поощрять туристов выпить в пляжных барах.