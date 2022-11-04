Россияне закрепились в туристическом топе Мальдив

Министерство туризма Мальдивской Республики пересчитало заграничных туристов, отдохнувших на островах с начала 2022 года. К 1 ноября здесь провели отпуск 1 354 828 иностранных граждан – это на 3,4% меньше, чем в допандемийном 2019-м, и на 32,5% больше прошлогоднего показателя. По статистике Минтуризма, по количеству поездок лидируют по-прежнему гости из Индии (191 524), а на втором месте оказались россияне (166 250).

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

За последние 3 месяца счастливчикам из России удалось вытеснить британских туристов. В конце июля именно они занимали вторую строчку, но сейчас сильно отстают (147 535). Остальные места в туристическом рейтинге Мальдив занимают семь стран:

1. Германия – 110 823

2. Италия – 75 088

3. США – 63 508

4. Франция – 39 361

5. Испания – 35 216

6. Саудовская Аравия – 28 887

7. Швейцария – 28 386

Минтуризма Мальдив рассчитывает, что до конца декабря в страну приедет еще 300 тыс. человек. С большей долей вероятности, прогноз чиновников сбудется: только за первые 2 дня ноября сюда прилетело 10,4 тыс. отдыхающих.