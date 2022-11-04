Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+22° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
2 часа назад

Россияне закрепились в туристическом топе Мальдив

TourDom

Министерство туризма Мальдивской Республики пересчитало заграничных туристов, отдохнувших на островах с начала 2022 года. К 1 ноября здесь провели отпуск 1 354 828 иностранных граждан – это на 3,4% меньше, чем в допандемийном 2019-м, и на 32,5% больше прошлогоднего показателя. По статистике Минтуризма, по количеству поездок лидируют по-прежнему гости из Индии (191 524), а на втором месте оказались россияне (166 250).

Россияне закрепились в туристическом топе Мальдив
Фото: Tourdom.ruTourdom.ru

За последние 3 месяца счастливчикам из России удалось вытеснить британских туристов. В конце июля именно они занимали вторую строчку, но сейчас сильно отстают (147 535). Остальные места в туристическом рейтинге Мальдив занимают семь стран:

1. Германия – 110 823

2. Италия – 75 088

3. США – 63 508

4. Франция – 39 361

5. Испания – 35 216

6. Саудовская Аравия – 28 887

7. Швейцария – 28 386

Минтуризма Мальдив рассчитывает, что до конца декабря в страну приедет еще 300 тыс. человек. С большей долей вероятности, прогноз чиновников сбудется: только за первые 2 дня ноября сюда прилетело 10,4 тыс. отдыхающих.

Для российских туристов Мальдивы – одно из востребованных направлений. Этому способствуют наличие ежедневных прямых авиарейсов и смягчение штрафной политики в отелях при отмене брони. Поэтому россияне начали заказывать номера на новогодние праздники уже сейчас: туроператоры прогнозируют дефицит номеров в премиальном сегменте на начало января.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители