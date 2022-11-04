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41 минуту назад

Алжир и Сомали сняли коронавирусные ограничения для туристов

TourDom

В Алжире и Сомали полностью отменили ограничения на въезд иностранцев, связанные с распространением коронавируса. Туристам не нужно сдавать ПЦР-тесты перед вылетом и предъявлять их результаты при пересечении границ. Сертификаты о вакцинации против COVID-19 тоже не требуются.

Алжир и Сомали сняли коронавирусные ограничения для туристов
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Информацию о снятии ограничений в Алжире опубликовала местная авиакомпания Air Algeria – сайт алжирского Минздрава не работает. Министерство здравоохранения Сомали разместило новое распоряжение на своем ресурсе. В тексте указа и гостям, и местным жителям по-прежнему рекомендуют соблюдать меры профилактики и прививаться.

Россию и Алжир связывают прямые авиарейсы: лайнеры курсируют дважды в неделю между московским Шереметьево и аэропортом Хуари Бумедьен. Билет в одну сторону стоит минимум 22,7 тыс. руб. В Сомали без пересадок по воздуху не добраться, самый быстрый вариант – через Аддис-Абебу на Ethiopian Airlines. Поездка обойдется почти в 53 тыс. руб., хотя с учётом нестабильной ситуации в стране предложение мало кого заинтересует. Тоже самое касается и Алжира, куда туристы из России добираются крайне редко.

Ранее TourDom.ru сообщал об отказе от ковидных ограничений для туристов в Эфиопии, Перу, Таиланде и на Тайване.

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