Алжир и Сомали сняли коронавирусные ограничения для туристов

В Алжире и Сомали полностью отменили ограничения на въезд иностранцев, связанные с распространением коронавируса. Туристам не нужно сдавать ПЦР-тесты перед вылетом и предъявлять их результаты при пересечении границ. Сертификаты о вакцинации против COVID-19 тоже не требуются.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Информацию о снятии ограничений в Алжире опубликовала местная авиакомпания Air Algeria – сайт алжирского Минздрава не работает. Министерство здравоохранения Сомали разместило новое распоряжение на своем ресурсе. В тексте указа и гостям, и местным жителям по-прежнему рекомендуют соблюдать меры профилактики и прививаться.

Россию и Алжир связывают прямые авиарейсы: лайнеры курсируют дважды в неделю между московским Шереметьево и аэропортом Хуари Бумедьен. Билет в одну сторону стоит минимум 22,7 тыс. руб. В Сомали без пересадок по воздуху не добраться, самый быстрый вариант – через Аддис-Абебу на Ethiopian Airlines. Поездка обойдется почти в 53 тыс. руб., хотя с учётом нестабильной ситуации в стране предложение мало кого заинтересует. Тоже самое касается и Алжира, куда туристы из России добираются крайне редко.