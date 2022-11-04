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1 час назад

Двое россиян насмерть разбились на пляже в Таиланде

Секрет Фирмы

Два гражданина России и уроженец Таиланда попали в смертельную аварию на пляже Раваи на Пхукете. Трагедия произошла 4 ноября в 3:30 по местному времени (3 ноября в 23:30 мск). Прибывшие на место ДТП спасатели обнаружили на дороге два повреждённых мотоцикла и такси. Неподалёку нашли бездыханное тело 35-летнего российского туриста. 29-летнюю россиянку, которая выжила в столкновении, удалось довезти до больницы, однако там она скончалась.

Двое россиян насмерть разбились на пляже в Таиланде
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Двое россиян насмерть разбились на пляже в Таиланде

Российские туристы нередко гибнут во время поездок за рубеж. В Сеуле во время давки на празднование Хеллоуина погиб 151 человек. В их числе оказались три молодые россиянки. Трагедия могла произойти из-за наркотиков, которые раздавали в толпе, или из-за появления местной знаменитости.

Как писал ранее «Секрет», в начале сентября случилась трагедия при восхождении группы туристов на самый высокий активный вулкан Евразии — Ключевскую сопку. На высоте 4158 м у туристов возникли проблемы. Из 12 участников похода пятеро погибли, ещё троим туристам потребовалась медицинская помощь. На место происшествия вылетел спасательный вертолёт, чтобы доставить выживших в посёлок Ключи в 150 км от вулкана.

Летом 2022 года экстремальная жара в Испании унесла жизни 2064 человек всего за месяц. Год назад за этот же период скончалось в 4 раза меньше людей. В Испании в июне температура воздуха достигала отметки 43°C.

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