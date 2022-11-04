Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+15° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
1 час назад

Туристов на Пхукете предупредили о сильных дождях

TourDom

Российским туристам, которые сейчас находятся на Пхукете, стоит приготовиться к непогоде. В ближайшие несколько дней провинцию снова будут заливать дожди. Соответствующее предупреждение опубликовал метеорологический департамент Таиланда.

Туристов на Пхукете предупредили о сильных дождях
Фото: Tourdom.ruTourdom.ru

В частности, с 4 по 6 ноября юг королевства накроет северо-западный муссон. Под его влияние попадут туристические провинции Пхукет и Краби.

При этом последствия ожидаются такие же, как и в низкий сезон: сильные дожди с угрозой наводнений и схода потоков воды с холмов, высокие волны на море.

Соответственно, туристам следует принять необходимые меры предосторожности. Сейчас на многих пляжах Таиланда стоят красные флаги, обозначающие запрет на купание. Однако некоторых отдыхающих это не останавливает. Так, в конце октября на Пхукете пропала туристка из Екатеринбурга. В ходе расследования стало известно, что женщина решила искупаться в непогоду и утонула.

Отметим, что на Пхукете сейчас находится более 1,5 тыс. российских туристов. Такую статистику привело Генконсульство РФ в провинции на 2 ноября. К этому моменту на остров отправились уже четыре прямых рейса из России.

Так, 30 октября «Аэрофлот» совершил два вылета из Москвы на остров и один сделал «Икар». Последний также 2 ноября полетел в Таиланд из Красноярска.

Новости путешествий,Аэрофлот,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители