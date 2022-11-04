Туристов на Пхукете предупредили о сильных дождях

Российским туристам, которые сейчас находятся на Пхукете, стоит приготовиться к непогоде. В ближайшие несколько дней провинцию снова будут заливать дожди. Соответствующее предупреждение опубликовал метеорологический департамент Таиланда.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

В частности, с 4 по 6 ноября юг королевства накроет северо-западный муссон. Под его влияние попадут туристические провинции Пхукет и Краби.

При этом последствия ожидаются такие же, как и в низкий сезон: сильные дожди с угрозой наводнений и схода потоков воды с холмов, высокие волны на море.

Соответственно, туристам следует принять необходимые меры предосторожности. Сейчас на многих пляжах Таиланда стоят красные флаги, обозначающие запрет на купание. Однако некоторых отдыхающих это не останавливает. Так, в конце октября на Пхукете пропала туристка из Екатеринбурга. В ходе расследования стало известно, что женщина решила искупаться в непогоду и утонула.

Отметим, что на Пхукете сейчас находится более 1,5 тыс. российских туристов. Такую статистику привело Генконсульство РФ в провинции на 2 ноября. К этому моменту на остров отправились уже четыре прямых рейса из России.