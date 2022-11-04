Живущая три года в Таиланде россиянка сообщила, как изменились цены на отдых в стране

«Если раньше они останавливались в четырехзвездочных отелях, то в этот раз взяли "три звезды". И, как я понимаю, в такой ситуации сейчас будут все российские туристы. Дорога стала дороже, поэтому экономить, наверное, будут на размещении. Тайские гостиницы дороже не стали», — рассказала девушка.