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2 часа назад

Живущая три года в Таиланде россиянка сообщила, как изменились цены на отдых в стране

Слово и Дело

Жительница Новосибирска Светлана Сокольченко переехала в Таиланд три года назад, поэтому она собственными глазами наблюдала, как пандемия COVID-19 влияла на местный туристический бизнес.

Живущая три года в Таиланде россиянка сообщила, как изменились цены на отдых в стране
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Россиянка призналась, что отдых в Таиланде подорожал для иностранцев только из-за повышения цен на дорогу. Она рассказала, что ее друзья из Санкт-Петербурга заплатили по 90 тысяч рублей за билеты туда-обратно, передает BFM-Новосибирск.

«Если раньше они останавливались в четырехзвездочных отелях, то в этот раз взяли "три звезды". И, как я понимаю, в такой ситуации сейчас будут все российские туристы. Дорога стала дороже, поэтому экономить, наверное, будут на размещении. Тайские гостиницы дороже не стали», — рассказала девушка.

Она добавила, что тайские отели особо не пострадали из-за ограничительных мер. Одни переориентировались на путешественников из своей же страны, другие затеяли ремонт.

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