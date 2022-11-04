Живущая три года в Таиланде россиянка сообщила, как изменились цены на отдых в стране

Жительница Новосибирска Светлана Сокольченко переехала в Таиланд три года назад, поэтому она собственными глазами наблюдала, как пандемия COVID-19 влияла на местный туристический бизнес.
Россиянка призналась, что отдых в Таиланде подорожал для иностранцев только из-за повышения цен на дорогу. Она рассказала, что ее друзья из Санкт-Петербурга заплатили по 90 тысяч рублей за билеты туда-обратно, передает BFM-Новосибирск.
«Если раньше они останавливались в четырехзвездочных отелях, то в этот раз взяли "три звезды". И, как я понимаю, в такой ситуации сейчас будут все российские туристы. Дорога стала дороже, поэтому экономить, наверное, будут на размещении. Тайские гостиницы дороже не стали», — рассказала девушка.
Она добавила, что тайские отели особо не пострадали из-за ограничительных мер. Одни переориентировались на путешественников из своей же страны, другие затеяли ремонт.