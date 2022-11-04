Как Петербург будет принимать туристов в условиях санкций

Председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев рассказал «ФедералПресс» о состоянии внутреннего туризма и готовности города встречать гостей в зимние каникулы, о проекте «Два города – миллион впечатлений» и о развитии новых туристических маршрутов.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Туристы высоко оценили уровень гостеприимства Северной столицы. За прошедший период этого года в городе уже побывали 6,4 млн человек», – сказал Корнеев.