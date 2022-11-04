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1 час назад

Как Петербург будет принимать туристов в условиях санкций

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев рассказал «ФедералПресс» о состоянии внутреннего туризма и готовности города встречать гостей в зимние каникулы, о проекте «Два города – миллион впечатлений» и о развитии новых туристических маршрутов.

Как Петербург будет принимать туристов в условиях санкций
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Туристы высоко оценили уровень гостеприимства Северной столицы. За прошедший период этого года в городе уже побывали 6,4 млн человек», – сказал Корнеев.

Также глава комитета отметил, в этом году будет туристов больше, чем в прошлом, а гостинцы будут заполнены более чем на 50 %.

Новости путешествий,Сергей Корнеев,
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