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39 минут назад

Эксперт рассказал о развитии оздоровительного туризма

Вечерняя Москва

Основатель и генеральный директор хилинг-проекта Александр Тертычный рассказал о развитии оздоровительного туризма в России.

Эксперт рассказал о развитии оздоровительного туризма
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Он отметил, что в недавнем прошлом было принято выезжать в санатории на 24 дня, путевки выдавались не менее, чем на три недели. В настоящее время многие люди ездят на отдых не раз в год, а три-четыре раза. Поэтому поездки в санатории стали более короткими. Популярен запрос на семи-десятидневные путевки.

Эксперт добавил, что люди стали больше заботиться о поддержке своего здоровья и стараются не допускать ситуаций, когда необходимо срочное и длительное лечение. Многие уделяют внимание профилактике различных заболеваний. Поэтому запрос на оздоровительный отдых сейчас заметно выше, чем тридцать лет назад, передает РИАМО.

Ранее стало известно, что Петербург вошел в топ городов, на которые ориентируются россияне при выборе новогоднего тура. Популярностью также пользуются такие классические объекты, как Сочи, Подмосковье, Карелия и Москва, сообщает издание «Невские новости».

Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал «Вечерней Москве», как введение визового сбора отразится на стоимости отдыха россиян на Кипре.

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