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4 минуты назад

На Пхукет прибыли более 1,5 тысячи россиян за один день

Катя Кобышева

После восстановления регулярного авиасообщения на Пхукет прилетели более 1,5 тысячи жителей России. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал генконсул России в Таиланде Владимир Соснов.

На Пхукет прибыли более 1,5 тысячи россиян за один день
Фото: UnsplashUnsplash

По словам чиновника, благодаря возобновлению регулярных рейсов число людей, прибывающих из России в Таиланд на отдых значительно выросло.

Так, по информации иммиграционной службы аэропорта Пхукет, на остров прилетели 1544 человека из России.

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Владимир Соснов также отметил, что Российская Федерация лидирует по числу приехавших 1 ноября отдыхать туристов. Второе место досталось Индии, из этой страны на Пхукет прилетели 753 путешественника, а на третьем месте оказалась Австралия, откуда прибыли 657 туристов.

Ранее эксперт объяснила, как правильно выбрать места в самолете.

Новости путешествий,Владимир Соснов,
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