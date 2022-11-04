На Пхукет прибыли более 1,5 тысячи россиян за один день

После восстановления регулярного авиасообщения на Пхукет прилетели более 1,5 тысячи жителей России. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал генконсул России в Таиланде Владимир Соснов.

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По словам чиновника, благодаря возобновлению регулярных рейсов число людей, прибывающих из России в Таиланд на отдых значительно выросло.

Так, по информации иммиграционной службы аэропорта Пхукет, на остров прилетели 1544 человека из России.

Владимир Соснов также отметил, что Российская Федерация лидирует по числу приехавших 1 ноября отдыхать туристов. Второе место досталось Индии, из этой страны на Пхукет прилетели 753 путешественника, а на третьем месте оказалась Австралия, откуда прибыли 657 туристов.