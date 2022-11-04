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55 минут назад

Названы самые популярные у туристов города на ноябрьские праздники

Lenta.ru

Самыми популярными у туристов городами России в ноябрьские праздники стали Москва и Санкт-Петербург. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой исследование платежного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments.

Названы самые популярные у туристов города на ноябрьские праздники
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Аналитики компании сравнили данные об онлайн-продажах с 20 октября по 2 ноября с данными за период с 6 по 19 октября. Выяснилось, что спрос на авиабилеты вырос на 29 процентов, а на железнодорожные билеты — на 25 процентов.

Самыми популярными направлениями внутреннего туризма стали Москва, Санкт-Петербург, Карелия, Калининград, Сочи. При этом самой востребованным зарубежным направлением аналитики назвали Турцию.

Кроме того, они зафиксировали рост спроса на пешие и автобусные экскурсии (на 21 процент) и на спортивную одежду и товары для пешего туризма (на 22 процента).

В сентябре аналитики «Авито Недвижимость» назвали самые популярные у туристов города России. Они составили рейтинг на основе уровня спроса на краткосрочную аренду жилья. Самым популярным у туристов городом оказался Санкт-Петербург. В пятерку лидеров также вошли Сочи, Нижний Новгород, Тула и Томск.

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