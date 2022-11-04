Круизный лайнер из Сочи в Турцию начнет курсировать зимой

Круизный лайнер Astoria Grande, который этим летом впервые отправился из Сочи в Турцию, начнет курсировать зимой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя перевозчика.

"После завершения летнего сезона Astoria Grande возвращается с новой зимней программой для российских туристов – еженедельными круизами на новогодних и рождественских каникулах", – сказал круиз-менеджер Эдуардо Агаджанов.

Он отметил, что судно начнет совершать семидневные круизы с 17 декабря. Круизная программа продлится до 28 января. Пассажиры лайнера смогут несколько дней провести в открытом море, увидеть пролив Босфор, а также посетить Стамбул и старинные турецкие портовые города.