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11 минут назад

Круизный лайнер из Сочи в Турцию начнет курсировать зимой

Москва24

Круизный лайнер Astoria Grande, который этим летом впервые отправился из Сочи в Турцию, начнет курсировать зимой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя перевозчика.

Круизный лайнер из Сочи в Турцию начнет курсировать зимой
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"После завершения летнего сезона Astoria Grande возвращается с новой зимней программой для российских туристов – еженедельными круизами на новогодних и рождественских каникулах", – сказал круиз-менеджер Эдуардо Агаджанов.

Он отметил, что судно начнет совершать семидневные круизы с 17 декабря. Круизная программа продлится до 28 января. Пассажиры лайнера смогут несколько дней провести в открытом море, увидеть пролив Босфор, а также посетить Стамбул и старинные турецкие портовые города.

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