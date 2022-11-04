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1 час назад

Прямые рейсы из Волгограда в Шарм-эш-Шейх запустят с 30 ноября

Волгоградская правда

Чартерные рейсы для волгоградцев, отправляющихся в отпуск в сезон холодов, организуются при содействии туристической компании.

Прямые рейсы из Волгограда в Шарм-эш-Шейх запустят с 30 ноября
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

По информации пресс-службы волгоградского аэропорта, с 30 ноября каждые десять дней из Волгограда будут совершаться регулярные рейсы в Египет. Пассажиры смогут отправиться в полет на борту комфортабельных самолетов Вoeing 737-800. Рейс свяжет Волгоград с курортным городом Шарм-эш-Шейхом.

Туроператор совместно с компанией-перевозчиком намерен осуществлять пакетные туры в Египет, в которые входит и экскурсионное обслуживание.

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