Прямые рейсы из Волгограда в Шарм-эш-Шейх запустят с 30 ноября

Чартерные рейсы для волгоградцев, отправляющихся в отпуск в сезон холодов, организуются при содействии туристической компании.

По информации пресс-службы волгоградского аэропорта, с 30 ноября каждые десять дней из Волгограда будут совершаться регулярные рейсы в Египет. Пассажиры смогут отправиться в полет на борту комфортабельных самолетов Вoeing 737-800. Рейс свяжет Волгоград с курортным городом Шарм-эш-Шейхом.