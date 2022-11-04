Какой штраф ждет не заполнивших анкету по прибытии из-за рубежа

На портале Госуслуг пока не успели убрать информацию об обязательном тестировании на коронавирус для россиян, возвращаюшихся в РФ из-за рубежа. При заполнении анкеты по прибытии сайт выдаёт памятку о необходимости сдать ПЦР-тест в течение 3 дней со дня въезда и загрузить результат на портал. «На сайте пока не обновили контент. С 21 октября анализ отменен», – пояснили корреспонденту TourDom.ru на горячей линии Роспотребнадзора.
Несмотря на это, россияне, вернувшиеся на родину из зарубежной поездки, по-прежнему должны внести сведения о себе в электронную анкету на портале Госуслуг. За неисполнение регламента туристам грозит штраф в размере 40 тыс. руб.
При этом, как пояснил специалист горячей линии, заполнение пассажирами опросного листа в аэропорту вовсе не обязательно, но «приветствуется». Причём сдача бумажной анкеты сотрудникам воздушной гавани не освобождает туриста от обязанности внести данные в форму на портале.
Требование касается всех россиян старше 14 лет, независимо от наличия сертификата о вакцинации и документа о перенесенном заболевании. Информация о детях включается в анкету одного из родителей.
Некоторые подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» сообщают, что не всегда заполняют анкету при возвращении в Россию. «Три раза летал за последний месяц, на разу штраф не приходил», – пишет один из пассажиров. В то же время другие туристы предупреждают, что взыскать его могут не сразу: «Сестру оштрафовали через год после прилёта».