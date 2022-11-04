Какой штраф ждет не заполнивших анкету по прибытии из-за рубежа

На портале Госуслуг пока не успели убрать информацию об обязательном тестировании на коронавирус для россиян, возвращаюшихся в РФ из-за рубежа. При заполнении анкеты по прибытии сайт выдаёт памятку о необходимости сдать ПЦР-тест в течение 3 дней со дня въезда и загрузить результат на портал. «На сайте пока не обновили контент. С 21 октября анализ отменен», – пояснили корреспонденту TourDom.ru на горячей линии Роспотребнадзора.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

Несмотря на это, россияне, вернувшиеся на родину из зарубежной поездки, по-прежнему должны внести сведения о себе в электронную анкету на портале Госуслуг. За неисполнение регламента туристам грозит штраф в размере 40 тыс. руб.

При этом, как пояснил специалист горячей линии, заполнение пассажирами опросного листа в аэропорту вовсе не обязательно, но «приветствуется». Причём сдача бумажной анкеты сотрудникам воздушной гавани не освобождает туриста от обязанности внести данные в форму на портале.

Требование касается всех россиян старше 14 лет, независимо от наличия сертификата о вакцинации и документа о перенесенном заболевании. Информация о детях включается в анкету одного из родителей.