Россияне остаются в лидерах по турпотоку на курорты Турции

С января по октябрь Анталья приняла 12,7 млн иностранных туристов. Это на 48% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Такие данные приводит издание Hurriyet Daily News со ссылкой на статистику Управления культуры и туризма провинции.

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«Несмотря на потери на двух важнейших рынках, российском и украинском, в октябре Анталья побила рекорд доковидных времен, приняв 1,72 млн гостей. И это на 7% больше, чем в 2021-м», – пишет издание.

При этом россияне остаются лидерами по турпотоку на курорты Анталийского побережья. За 10 месяцев сюда прибыло 2,82 млн туристов из РФ. Россия все еще является для Турции важнейшим партнером в сфере туризма. Тем не менее по сравнению с прошлым годом российский турпоток упал на 22%.

Второе место заняли немцы. С января по октябрь провинцию Анталья посетило 2,67 млн граждан Германии. При этом прирост туристов колоссальный – 129%. За ними следуют гости из Великобритании (1,88 млн человек), Польши (744 тыс.), Нидерландов (434 тыс.), Казахстана (347 тыс.) и Румынии (288 тыс.).