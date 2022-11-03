Побывавшие на роскошном курорте туристы описали отдых фразой «думали, что умрем»

Отпуск в роскошном отеле Кабо-Верде обернулся для пары из Великобритании жутким отравлением. Своей историей побывавшие на курорте туристы поделились в TikTok, на видео обратил внимание портал EssexLive.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

52-летняя Ники Алан (Nicky Alan) забронировала поездку в отель Riu Palace Santa Maria через турагентство TUI, чтобы вместе с партнером Дарреном (Darren) отпраздновать его победу над раком. По словам британки, сразу же после заселения они отправились к шведскому столу. Среди съеденных туристами блюд была свинина, которая не только трудно жевалась, но и была «сырая внутри». По рассказам путешественницы, спустя несколько часов после плотного обеда у нее началась сильная рвота.

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Британка позвонила на ресепшн и попросила о помощи. Однако, по ее словам, у персонала был плохой уровень владения английским языком, поэтому женщину просто не поняли и никто не пришел к ней в номер. Возлюбленный туристки весь день занимался дайвингом, однако когда он вернулся в отель, ему тоже стало плохо. Помимо рвоты у пары началась сильная диарея. «Кровь начала вытекать из обоих отверстий, это действительно напугало меня. В какой-то момент Даррен был в бреду, он просто бормотал и нес чушь, и я подумала, что мы здесь умрем», — такой фразой описала свои переживания Алан.

Более того, путешественница сообщила, что в номере закончились питьевая вода и туалетная бумага. «Вы можете себе представить, насколько грязно и мерзко было в комнате, — добавила она. — В течение недели мы оставались в номере без какой-либо помощи».

Женщина заявила, что звонила в больницу по «10-15 раз в день», прежде чем собраться с силами и практически «ползком» добраться до лобби отеля. Наконец ей удалось вызвать такси до ближайшей больницы. Британка утверждала, что медсестры ставили капельницы, даже не узнав ее историю болезни.

По возращении в отель туристов перевели в новый номер, где они провели остаток отдыха. Алан отметила, что пыталась вернуть деньги за поездку через турагентство, но его сотрудники предложили ей только половину стоимости отпуска в качестве компенсации.