Россияне захотели в одну страну вопреки незнанию ее географического положения

Российские туроператоры отметили рост спроса на туры в Иран в 2022 году. О рисках отдыха в мусульманской стране для туристов они рассказали порталу «Моменты».

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По словам турагента Дмитрия Денгольца, сейчас на рынке появилось много авиакомпаний, которые летают в Иран по приемлемой цене. Например, перелет из Москвы в Тегеран стоит порядка 16 тысяч рублей в обе стороны. Однако он отметил, что туристы мало интересуются столицей Исламской Республики — вместо этого они хотят отдыхать на пляжных курортах. Также его удивило то, что отдельные путешественники вопреки своему сильному желанию побывать в государстве не знают о его географическом положении.

«В отличие от популярных Турции, Египта и Эмиратов, это не то направление, политическая ситуация в котором может взбудоражить широкий круг путешественников. Некоторые туристы даже не до конца понимают, где находится эта страна», — раскрыл трудности некоторых туристов с нахождением Ирана на карте Денгольц.

При этом турагент подчеркнул, что рисков для отдыха в Иране нет, «местные гиды разбираются в ситуации и объезжают потенциально опасные места». Эту же точку зрения разделили в Anex Tour, добавив, что рейсы в республику продолжают выполняться, МИД России не давал никаких советов по ограничению путешествий.