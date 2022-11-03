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1 час назад

Пассажиры авиалайнера приняли роды у женщины на высоте 10 тысяч метров

Провинция.ру

Пассажиры авиалайнера, выполнявшего рейс из США в Доминиканскую республику, приняли роды на высоте 10 тысяч метров. 21-летняя пассажирка со сроком беременности 32 недели должна была рожать еще через месяц, но едва самолет набрал высоту, как у женщины отошли воды. На свет благополучно появился мальчик.

Пассажиры приняли роды у женщины в полете
Фото: burst.shopify.comburst.shopify.com

Как 2 ноября сообщает ГЛАС.ru, примерно через полчаса после взлета у 21-летней Кендрии Роден из Хартфорда, штат Коннектикут отошли воды. Экипаж по громкой связи обратился за помощью к пассажирам, имеющим хоть какой-то медицинский опыт. Таковых на борту нашлось четверо.

Роженицу разместили в задней части салона, где устроили импровизированный родильный зал. Всего через 20 минут на свет появился мальчик весом 1560 граммов. Ребенок родился раньше срока. По словам Кендрии, она находилась на 32-й неделе беременности, и врач разрешил ей авиаперелет.

В честь необычного появления на свет мальчик получил имя Фрэнсис Скайлин.

Новорожденному, появившемуся на свет раньше срока при таких необычных обстоятельствах, пришлось провести четыре дня в отделении интенсивной терапии, но сейчас с мальчиком все хорошо.

Мать очень переживала насчет гражданства младенца, но чиновники подтвердили – рожденный на высоте 10 000 метров мальчик является американцем.

Ранее Провинция.ру сообщала, что жительница Воронежа внезапно родила ребенка в торговом зале супермаркета, пуповину новорожденному перерезал молодой продавец.

На фото – Кендрия с сыном, когда все приключения остались позади. Фото – Caters News Agency / dailymail.co.uk

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