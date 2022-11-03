Туристам предложили слетать на горнолыжные курорты Турции

У российских любителей горнолыжного отдыха не такой уж и большой выбор курортов сейчас: в Сочи и Шерегеше заканчиваются места, Европа не рада путешественникам из РФ. Туроператор Coral Travel предложил отдохнуть зимой в горах Турции, куда туристов доставят на чартерах Pegasus Airlines из столичного Домодедово. Можно выбрать отели в Эрджиесе, Эрзуруме, Карсе, Кайсери и Невшехире.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Первый рейс отправится в Кайсери 28 декабря. До 15 января летать будут 4 раза в неделю, с 18-го числа – 3 раза. Программа в Эрзурум начинается 29 декабря. Полеты запланированы 3 раза в неделю, с 26 января – 2. Вылет из Москвы ночью, обратно – поздним вечером. По словам специалистов, при таком расписании туристы не потеряют день отпуска в дороге.

Стоимость туров сопоставима с отдыхом на отечественных курортах. Например, 6 ночей на двоих с питанием «полупансион» в отеле Erciyes Hill Hotel обойдутся примерно в 124 тыс. руб. со всеми сборами при вылете 11 января. Встретить Новый год в окружении турецких гор можно в 4-звездочном Grand Eras Hotel Erciyes. 7 ночей на двоих с заездом 30 декабря будут стоить около 200 тыс. руб.

В горнолыжной Турции туристов ждет сервис, который обычно в этой стране на высоком уровне. Во многих отелях есть подогреваемые бассейны. Горнолыжные трассы для себя смогут подобрать как новички в этом спорте, так и профессионалы. Помимо разнообразия спусков, туристам предлагают экскурсии в близлежащие города, где можно познакомиться с местными достопримечательностями, торговыми центрами и базарами.