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2 часа назад

Специалисты посоветовали москвичам лучшие маршруты для автотуризма в ноябре

RT на русском

В российской Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга рассказали туристам-автовладельцам, желающим интересно и с пользой провести выходные, о новых маршрутах. Об этом пишет «ПолитЭксперт».

Названы лучшие маршруты для автотуризма в ноябре
Фото: pxhere.compxhere.com

Так, самым продолжительным из предложенных — 656 км — стал маршрут Москва — Тверь с заездом в Ржев, Старицу, деревню Берново, город Торжок.

В Туле (183 км от столицы) можно посмотреть Тульский кремль, Успенский и Богоявленский соборы, Казанскую набережную, музей «Тульские самовары», посетить Тульский государственный музей оружия, музей «Тульский пряник».

Также специалисты советуют посетить Одоев (246 км от Москвы) и изучить его главные достопримечательности: Одоевский краеведческий музей, Троицкий храм, церковь Богоявления Господня, церковь Благовещения Пресвятой Богородицы.

Ранее представитель пресс-службы Aviasales Светлана Лихачёва в беседе с НСН назвала самые популярные направления среди самостоятельных туристов на Новый год.

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