Россиянин снял дом в Турции и нашел скрытые камеры в спальне и туалете

Россиянин, прилетевший отдыхать в Турцию, снял дом и обнаружил две скрытые камеры. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

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По его словам, «шпионские устройства» были обнаружены в спальне и туалете. Одна камера была установлена в одном из отверстий удлинителя в ванной комнате, а вторая камера была спрятана в электронных часах в спальне.

Выяснилось, что хозяин дома давно знаком туристам, и камеры устанавливал не он. По словам россиянина, устройства втайне установил кто-то из обслуживающей компании. Сейчас по этому делу идет разбирательство.

Пользователи соцсетей выразили свое удивление от этой новости, отметив, что подобная "фобия" у них была давно.