На Ставрополье с туристов собрали больше миллиарда рублей

С 2018 года, когда начал действовать курортный сбор, на Ставрополье с туристов собрали 1,1 млрд руб. Об этом журналистам рассказал губернатор региона Владимир Владимиров.

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«За время эксперимента во всех регионах, где работал курортный сбор, поступления от него составили 2,1 млрд руб. Из этой суммы на Ставрополье приходится 1,1 млрд руб.», – пояснил чиновник.

При этом Владимир Владимиров отметил, что туристов в крае намного меньше, чем, например, на морских курортах. По его мнению, это доказывает, что в регионе курортный сбор работает правильно и эффективно.

На полученные с туристов денежные средства на Ставрополье реализовали 70 проектов по строительству и обновлению туристической инфраструктуры. «Среди них: вход в лечебный парк в Ессентуках, парк "Цветник" в Пятигорске, Нижняя каскадная лестница в Железноводске, Мемориальный комплекс "Журавли" в Кисловодске, и это не полный перечень», – уточнил губернатор.

Очевидно, что рапорт об успехах был сделан Владимиром Владимировым не на пустом месте. Дело в том, что во вторник президент РФ Владимир Путин поручил кабмину проанализировать результаты эксперимента по курортному сбору и внести в Госдуму законопроект, который позволил бы использовать этот инструмент в регионах на усмотрение местных властей.