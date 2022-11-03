На Ставрополье с туристов собрали больше миллиарда рублей

С 2018 года, когда начал действовать курортный сбор, на Ставрополье с туристов собрали 1,1 млрд руб. Об этом журналистам рассказал губернатор региона Владимир Владимиров.
«За время эксперимента во всех регионах, где работал курортный сбор, поступления от него составили 2,1 млрд руб. Из этой суммы на Ставрополье приходится 1,1 млрд руб.», – пояснил чиновник.
При этом Владимир Владимиров отметил, что туристов в крае намного меньше, чем, например, на морских курортах. По его мнению, это доказывает, что в регионе курортный сбор работает правильно и эффективно.
На полученные с туристов денежные средства на Ставрополье реализовали 70 проектов по строительству и обновлению туристической инфраструктуры. «Среди них: вход в лечебный парк в Ессентуках, парк "Цветник" в Пятигорске, Нижняя каскадная лестница в Железноводске, Мемориальный комплекс "Журавли" в Кисловодске, и это не полный перечень», – уточнил губернатор.
Очевидно, что рапорт об успехах был сделан Владимиром Владимировым не на пустом месте. Дело в том, что во вторник президент РФ Владимир Путин поручил кабмину проанализировать результаты эксперимента по курортному сбору и внести в Госдуму законопроект, который позволил бы использовать этот инструмент в регионах на усмотрение местных властей.
Тем не менее у курортного сбора есть и противники. Например, от него отказались власти Крыма. Причина проста: такой налог создает больше бюрократии, чем реальной пользы для туризма в регионе.