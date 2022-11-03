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1 час назад

На Ставрополье с туристов собрали больше миллиарда рублей

TourDom

С 2018 года, когда начал действовать курортный сбор, на Ставрополье с туристов собрали 1,1 млрд руб. Об этом журналистам рассказал губернатор региона Владимир Владимиров.

На Ставрополье с туристов собрали больше миллиарда рублей
Фото: Tourdom.ruTourdom.ru

«За время эксперимента во всех регионах, где работал курортный сбор, поступления от него составили 2,1 млрд руб. Из этой суммы на Ставрополье приходится 1,1 млрд руб.», – пояснил чиновник.

При этом Владимир Владимиров отметил, что туристов в крае намного меньше, чем, например, на морских курортах. По его мнению, это доказывает, что в регионе курортный сбор работает правильно и эффективно.

На полученные с туристов денежные средства на Ставрополье реализовали 70 проектов по строительству и обновлению туристической инфраструктуры. «Среди них: вход в лечебный парк в Ессентуках, парк "Цветник" в Пятигорске, Нижняя каскадная лестница в Железноводске, Мемориальный комплекс "Журавли" в Кисловодске, и это не полный перечень», – уточнил губернатор.

Очевидно, что рапорт об успехах был сделан Владимиром Владимировым не на пустом месте. Дело в том, что во вторник президент РФ Владимир Путин поручил кабмину проанализировать результаты эксперимента по курортному сбору и внести в Госдуму законопроект, который позволил бы использовать этот инструмент в регионах на усмотрение местных властей.

Тем не менее у курортного сбора есть и противники. Например, от него отказались власти Крыма. Причина проста: такой налог создает больше бюрократии, чем реальной пользы для туризма в регионе.

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