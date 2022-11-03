Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+12° в 
USD 61.62EUR 60.92
Войти в почту
29 минут назад

Лоукостер "Победа" возобновит полеты в Армению с 23 декабря

Газета.Ru

Лоукостер «Победа» возобновляет рейсы в Армению с 23 декабря. Об этом этом сообщает ТАСС.

"Победа" возобновит полеты в Армению с 23 декабря
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По информации агентства, рейсы будут выполняться четыре раза в неделю из аэропорта «Внуково» по маршруту Москва — Гюмри.

«Лоукостер «Победа» на официальном сайте pobeda.aero открыл продажу билетов на рейс Москва-Гюмри. Полеты по этому маршруту начнутся 23 декабря», — говорится в сообщении компании.

До этого «Победа» сообщала о возобновлении рейсов в Стамбул, Аланию и Анталию. Рейсы также будут выполняться из московского аэропорта «Внуково». Рейсы в Стамбул будут осуществляться с 1 декабря, с 23 декабря — в Анталью, а с 24 декабря — в Аланью.

Турецкая авиакомпания Southwind Airlines также запустила рейсы в Шереметьево. Они выполняются с 10 сентября ежедневно на авиалайнерах Airbus A330 и Airbus A321.

В пресс-службе Шереметьево говорили, что регулярные перевозки по маршруту Анталья — Москва — Анталья позволят удовлетворить высокий спрос среди российских пассажиров на этом популярном направлении.

Новости путешествий,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители