Состояние пляжей на Бали описали фразой «это просто ужасно»

«Это нормально для сезона дождей. Ноябрь, декабрь, январь. Но в некоторые года все совсем плохо», «Это просто ужасно. Количество мусора на остров Нуса Пенида тоже было кошмарным», «В это время года так всегда. Несмотря на то, что пляжи чистят каждое утро. Но ситуация улучшается к апрелю-маю», — такими фразами другие читатели описали состояние курорта.