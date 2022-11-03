Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+12° в 
USD 61.62EUR 60.92
Войти в почту
2 часа назад

Новогодние поездки за границу стали популярнее

РИА "ФедералПресс"

Спрос на новогодние поездки за границу вырос на 30 процентов по сравнению с прошлым годом.

Новогодние поездки за границу стали популярнее
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Этой зимой возможностей для заграничного отдыха даже больше, чем предыдущей, когда действовали серьезные ковидные ограничения», – сообщают в пресс-службе Tez Tour.

По данным компании, спрос на заграничные туры во время январских каникул на данный момент выше на 30 % чем за аналогичный период прошлого года.

В список популярных мест отдыха в новогодние каникулы входят Египет, Узбекистан, Азербайджан и ЮАР.

Цены на путевки в Египет снизились в связи с ростом конкуренции на рынке туристических услуг.

На данный момент дешевле всего полететь в Турцию, дороже всего – на Мальдивы.

«В новогодние даты отдых на неделю для двух людей в отеле 4–5 звезд обойдется в среднем в 165–451 тыс. рублей», – сообщают Известия.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители