Новогодние поездки за границу стали популярнее

Спрос на новогодние поездки за границу вырос на 30 процентов по сравнению с прошлым годом.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Этой зимой возможностей для заграничного отдыха даже больше, чем предыдущей, когда действовали серьезные ковидные ограничения», – сообщают в пресс-службе Tez Tour.

По данным компании, спрос на заграничные туры во время январских каникул на данный момент выше на 30 % чем за аналогичный период прошлого года.

В список популярных мест отдыха в новогодние каникулы входят Египет, Узбекистан, Азербайджан и ЮАР.

Цены на путевки в Египет снизились в связи с ростом конкуренции на рынке туристических услуг.

На данный момент дешевле всего полететь в Турцию, дороже всего – на Мальдивы.