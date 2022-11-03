Авиакомпания Nordwind запустит рейсы между Москвой и Стамбулом с 7 ноября 2022 года, сообщили в пресс-службе перевозчика.
«Осенне-зимнее расписание авиакомпании Nordwind дополняется прямым регулярным рейсом Москва - Стамбул. Полеты запланированы с 7 ноября, по понедельникам и четвергам, на Boeing 777-200. Время в пути составит пять часов пять минут», - говорится в сообщении.
Добавляется, что также пассажирам доступны трансферные перелеты в Стамбул из Санкт-Петербурга, Казани, Оренбурга с пересадкой в Шереметьево.