Авиакомпания Nordwind запустит рейсы между Москвой и Стамбулом

«Осенне-зимнее расписание авиакомпании Nordwind дополняется прямым регулярным рейсом Москва - Стамбул. Полеты запланированы с 7 ноября, по понедельникам и четвергам, на Boeing 777-200. Время в пути составит пять часов пять минут», - говорится в сообщении.