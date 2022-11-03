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3 часа назад

Авиарейсы, связывающие Казахстан и Катар, станут ежедневными

Мир24

Число авиарейсов между Казахстаном и Катаром будет увеличено с четырех до семи со следующего года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Авиарейсы из Казахстана в Катар станут ежедневными
Фото: pxhere.compxhere.com

«С 3 января 2023 года катарская авиакомпания Qatar Airways планирует увеличить количество выполняемых регулярных пассажирских рейсов между городами Алматы и Доха с четырех до семи в неделю. Таким образом, между двумя странами будет ежедневное авиасообщение», – отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, катарский перевозчик намерен весной-летом следующего года начать выполнение полетов между столицами двух стран – Астаной и Дохой.

Ранее компания-лоукостер начала выполнять рейсы по маршруту Минск – Москва. Авиабилет стоит дешевле, чем билет на поезд.

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