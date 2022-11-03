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50 минут назад

Туристов возмутили высокие цены на перелет перед праздниками

TourDom

В редакцию обратилась читательница, которая возмутилась внезапным, по ее словам, ростом цен на перелеты и ж/д билеты. Так, стоимость в некоторых случаях выше в 2–3 раза.

Туристов возмутили высокие цены на перелет перед праздниками
Фото: TourDomTourDom

«Пыталась сегодня утром купить билет на самолет из Москвы в Екатеринбург и была в шоке от цен. Обычная стоимость немногим больше 4–5 тыс. руб., сегодня же непонятно, что с местами. Пришлось ехать на поезде за 8 тыс., который обычно стоит не больше 4 тыс. руб.», – написала она.

И действительно, если смотреть перелет из Москвы в столицу Урала, то самый бюджетный билет в обе стороны с вылетом 3 и 6 ноября обойдется в 20 тыс. руб. При этом в другие дни можно найти кресла за 6 тыс. руб туда-обратно. Такая же ситуация и по другим популярным направлениям.

Например, из Москвы в Калининград и обратно те же даты, что и выше, стоят около 20 тыс. руб. В другие дни есть предложения за 4,5 тыс. руб. Москва – Минводы – почти 23 тыс. руб. против 5 тыс. руб., из столицы до Сочи на праздники – минимум 14 тыс. руб в обе стороны, если лететь без привязки к выходным – 4 тыс. руб.

По словам представителя одного из билетных сервисов, в такой ситуации нет ничего необычного: «Даже один добавленный выходной сильно повышает спрос (и цену) на билеты по большинству направлений, особенно туристических».

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