Россияне предпочли зарубежному отдыху на Новый год путешествия по стране

Согласно исследования отечественных туроператоров, более восьмидесяти процентов забронированных туров на новогодние каникулы – это поездки и отдых внутри России.

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Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Карелия, Золотое Кольцо, Подмосковье, Дагестан, Алтай, Казань бьют рекорды по продажам новогодних туров.

До рекордных тридцати процентов увеличилась и доля активных туристов, обычным экскурсия и санаториям предпочитающих горно-лыжные курорты.

В целом спрос на внутренний туризм на Новый год сейчас значительно вырос по сравнению с прошлыми праздниками. Лишь каждый пятый россиянин собирается провести новогодние каникулы за рубежом.