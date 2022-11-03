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36 минут назад

Россияне предпочли зарубежному отдыху на Новый год путешествия по стране

Inc-News

Согласно исследования отечественных туроператоров, более восьмидесяти процентов забронированных туров на новогодние каникулы – это поездки и отдых внутри России.

Россияне предпочли зарубежному отдыху на Новый год путешествия по стране
Фото: Inc-NewsInc-News

Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Карелия, Золотое Кольцо, Подмосковье, Дагестан, Алтай, Казань бьют рекорды по продажам новогодних туров.

До рекордных тридцати процентов увеличилась и доля активных туристов, обычным экскурсия и санаториям предпочитающих горно-лыжные курорты.

В целом спрос на внутренний туризм на Новый год сейчас значительно вырос по сравнению с прошлыми праздниками. Лишь каждый пятый россиянин собирается провести новогодние каникулы за рубежом.

И это с учетом того, что среди зарубежных направлений числятся Белоруссия, Армения, Грузия, Абхазия, Казахстан и Узбекистан, а не только Турция, Египет, ОАЭ и Таиланд.

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