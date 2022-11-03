Визы на Кипр для россиян станут платными

По данным Министерства иностранных дел Кипра, начиная с 1 декабря 2022 года страна начнет взимать плату с россиян, желающих отдохнуть на острове.
В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу уже через месяц, владельцы российских паспортов, которые в настоящее время освобождены от визовых сборов, должны будут заплатить 80 евро при подаче заявления на туристическую визу.
Тариф 80 евро будет применяться к взрослым заявителям, детям в возрасте от 6 до 12 лет придется заплатить половину — 40 евро.
Решение Кипра ввести плату за туристические визы последовало за полной приостановкой действия соглашения об упрощении визового режима, принятого в отношении граждан России Советом Европейского Союза. Ранее в сентябре Совет ЕС заявил, что к россиянам теперь будут применяться общие правила визового кодекса.
В соответствии с принятым решением, которое официально вступило в силу 12 сентября 2022 года, визовый сбор для россиян увеличился с 35 до 80 евро. Это решение также привело к необходимости представления дополнительных документов.
Более того, граждане России неизбежно столкнутся с увеличением сроков оформления и ужесточением правил выдачи многократных виз.
В то время как некоторые страны только начали применять строгие правила для россиян, другие и вовсе прекратили выдачу шенгенских виз и запретили им въезд.
В список стран ЕС, которые полностью закрыли свои границы для российских туристов, входят Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия. TURIZM.RU