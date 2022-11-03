Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+12° в 
USD 61.62EUR 60.92
Войти в почту
2 часа назад

Спрос россиян на зарубежные новогодние туры вырос на 30%

Авторадиоиещё 1

Представители туристической отрасли считают, что жители России больше не опасаются возможного запрета на выезд из страны. Наибольшим спросом пользуются зарубежные туры в Турцию и Египет, при этом около 80% поездок бронируется по России, сообщается в материале газеты «Известия».

Спрос россиян на зарубежные новогодние туры вырос на 30%
Фото: Мир24Мир24

Спрос на путешествия после временного снижения в конце сентября вернулся к средним сезонным показателям. В основном россияне бронируют туры на ноябрьские и новогодние праздники.

Эксперты отмечают, что по сравнению с октябрем и сентябрем цены на поездки на Новый год не сильно изменились, но после 10 ноября начнут расти. Отмечается, что стоимость таких поездок минимум на 25-30% выше, чем на обычные даты.

По данным туроператора Tez Tour, спрос на поездки за границу на январские праздники выше, чем в аналогичный период прошлого года почти на 30%. Более половины туристов интересуются отдыхом в Египте, а в топ-10 популярных новогодних направлений вошли Узбекистан, Азербайджан и ЮАР.

Представители туркомпании «Интурист» рассказали, что цены на туры в Египет снизились на 7% по сравнению с прошлым годом, так как у этого направления появились альтернативы в Азии – Таиланд и Шри-Ланка.

Вице-президент российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что в настоящий момент более 80% всех туров продаются по России. По сравнению с прошлым годом спрос на них вырос на 5%.

Самые популярные направления – Санкт-Петербург, Карелия, Москва, Подмосковье, Сочи. Эксперт отметил, что интерес к горнолыжному отдыху растет.

Ранее были перечислены туристические предпочтения россиян на ноябрьские праздники. Также россияне рассказали, что им больше всего нравится в путешествиях по стране.

Новости путешествий,Юрий Барзыкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители