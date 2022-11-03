В Уфе выбрали победителей всероссийской туристской премии "Маршрут года"

ТАСС, 3 ноября. Итоги Всероссийской туристской премии "Маршрут года - 2022" подвели в Уфе. В финале премии участвовали авторы почти 300 проектов, сообщили в среду во время церемонии награждения победителей конкурса.

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"В 2022 году на Всероссийскую туристскую премию "Маршрут года" был заявлен 571 проект из 67 регионов России. В финале премии в Уфе были представлены 296 проектов из 63 регионов нашей страны", - сообщили ведущие, открывая церемонию.

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Победителей выбрали в ряде номинаций. Так, в номинации "Лучшая музейная экскурсия" победителем стал проект "Кемероволенд" музея-заповедника "Красная Горка" из Кемеровской области, первое место в номинации "Лучшее мобильное приложение для туристов" получило приложение "Новгород. Великое путешествие" от АНО "ТО "Русь Новгородская", а лучшим гастрономическим маршрутом признан гастротур "Алтайское раздолье" от ООО "ЛБ тур" из Барнаула.

Также были названы победители в номинациях "Лучший велосипедный маршрут", "Лучшая онлайн-экскурсия по региону", "Лучший туристический поезд", "Лучший событийный тур" и в ряде других номинаций.

"Рад, что наш девятый сезон получился таким ярким, интересным. Конечно же, это общая работа организаторов, участников, экспертов. Я думаю, что наш десятый юбилейный сезон будет не менее ярким. <...> И мы его, конечно же, проведем в одном из регионов нашей страны. Потому что нам есть, что показать друг другу. Нам есть, чем гордиться. И пора путешествовать по России", - сказал на церемонии подведения итогов председатель правления фонда развития общественных связей Region PR, основатель Всероссийской туристской премии "Маршрут года" Геннадий Шаталов.