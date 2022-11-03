Таиланд готовит большой сюрприз туристам из России

Таиланд готовит большой сюрприз всем туристам из России. Власти королевства, которое является одним из главных и популярных тропических курортов, заявили, что нововведение начнет действовать уже совсем скоро, сообщает PRIMPRESS.
Речь идет о возможности оплачивать различные покупки в этой стране с помощью банковских карт. Как известно, после введения западных санкций карты Visa и MasterCard, выданные в России, перестали работать за рубежом. При этом карты национальной платежной системы «Мир» сейчас принимаются в ограниченном числе стран, и Таиланд туда ранее не входил.
Но совсем скоро такая возможность уже появится у российских туристов. Граждане смогут пользоваться картами «Мир» так же, как и другим пластиком ранее, то есть без каких-либо ограничений. Об этом заявил посол королевства в России Сасиват Вонгсинсават.
Посол отметил, что власти обеих стран сейчас работают над внедрением такой возможности, и Бангкок уже готов начать принимать карты «Мир» у себя в стране. Специалисты ищут пути решения этого вопроса, и совсем скоро оно должно быть найдено, добавил представитель королевства.
Отмечается, что новая возможность позволит большему числу туристов посетить Таиланд. Ведь сейчас вопрос оплаты покупок за рубежом россиянам приходится решать другими методами, порой довольно сложными.