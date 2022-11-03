Таиланд готовит большой сюрприз туристам из России

Таиланд готовит большой сюрприз всем туристам из России. Власти королевства, которое является одним из главных и популярных тропических курортов, заявили, что нововведение начнет действовать уже совсем скоро, сообщает PRIMPRESS.

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Речь идет о возможности оплачивать различные покупки в этой стране с помощью банковских карт. Как известно, после введения западных санкций карты Visa и MasterCard, выданные в России, перестали работать за рубежом. При этом карты национальной платежной системы «Мир» сейчас принимаются в ограниченном числе стран, и Таиланд туда ранее не входил.

Но совсем скоро такая возможность уже появится у российских туристов. Граждане смогут пользоваться картами «Мир» так же, как и другим пластиком ранее, то есть без каких-либо ограничений. Об этом заявил посол королевства в России Сасиват Вонгсинсават.

Посол отметил, что власти обеих стран сейчас работают над внедрением такой возможности, и Бангкок уже готов начать принимать карты «Мир» у себя в стране. Специалисты ищут пути решения этого вопроса, и совсем скоро оно должно быть найдено, добавил представитель королевства.