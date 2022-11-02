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31 минуту назад

Туристка пожаловалась суду, что деньги за отмененный тур вернули без уважения

TourDom

Пока одни не могут дождаться возврата по отмененным весной турам, другие получают все до копеечки, но пытаются заработать ещё. Редакция разобрала судебный прецедент, которым поделилась компания «Юристы для турбизнеса "Байбородин и партнеры"», представлявшая в суде интересы турагентства.

Туристка пожаловалась, что деньги за тур вернули без уважения
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Итак, 29 декабря 2021 года одна девушка решила сделать себе новогодний подарок и приобрела через турагентство недельную путевку в Дубай от ANEX Tour на март 2022 года. Сумма презента составила 240 тыс. руб. Из-за санкций на авиаотрасль после начала СВО тур не состоялся. Туроператор поездку аннулировал, путешественница направила заявление на возврат денег.

Получила их не сразу, но в дальнейшем ANEX Tour перевел девушке деньги обратно за вычетом комиссионного вознаграждения турагента. Тот тоже не стал упираться и отдал клиентке свою часть, даже потеряв в деньгах из-за разницы курсов. Таким образом, туристка вернула все потраченные деньги до копеечки. Но не успокоилась, а решила пойти ва-банк.

Она написала жалобы на турагента и туроператора в Ростуризм и Роспотребнадзор. И подала в суд, отметив в исковом заявлении, что «почувствовала к себе максимальное неуважение». По оценке девушки, вся эта ситуация привела к нервному состоянию и ее ребенка. Все это дама оценила в три стоимости тура, ну и приплюсовала прочие мелочи в виде судебных расходов и т. п. Общая сумма иска составила чуть более 783 тыс. руб.

В итоге карта не сыграла – суд не удовлетворил требований. Оставив ее с четвертью миллиона, вернувшейся ранее за несостоявшийся тур в Дубай.

Новости путешествий,Ростуризм,Роспотребнадзор,
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