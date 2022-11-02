Туристка пожаловалась, что деньги за тур вернули без уважения

Пока одни не могут дождаться возврата по отмененным весной турам, другие получают все до копеечки, но пытаются заработать ещё. Редакция разобрала судебный прецедент, которым поделилась компания «Юристы для турбизнеса "Байбородин и партнеры"», представлявшая в суде интересы турагентства.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Итак, 29 декабря 2021 года одна девушка решила сделать себе новогодний подарок и приобрела через турагентство недельную путевку в Дубай от ANEX Tour на март 2022 года. Сумма презента составила 240 тыс. руб. Из-за санкций на авиаотрасль после начала СВО тур не состоялся. Туроператор поездку аннулировал, путешественница направила заявление на возврат денег.

Получила их не сразу, но в дальнейшем ANEX Tour перевел девушке деньги обратно за вычетом комиссионного вознаграждения турагента. Тот тоже не стал упираться и отдал клиентке свою часть, даже потеряв в деньгах из-за разницы курсов. Таким образом, туристка вернула все потраченные деньги до копеечки. Но не успокоилась, а решила пойти ва-банк.

Она написала жалобы на турагента и туроператора в Ростуризм и Роспотребнадзор. И подала в суд, отметив в исковом заявлении, что «почувствовала к себе максимальное неуважение». По оценке девушки, вся эта ситуация привела к нервному состоянию и ее ребенка. Все это дама оценила в три стоимости тура, ну и приплюсовала прочие мелочи в виде судебных расходов и т. п. Общая сумма иска составила чуть более 783 тыс. руб.