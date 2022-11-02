Внешность стюардессы в униформе взволновала иностранцев в сети

Стюардесса крупнейшего российского лоукостера сфотографировалась в фирменной униформе на борту воздушного судна и взволновала иностранцев. Серия снимков появилась в аккаунте @beautifull_cabincrews, освещающем досуг членов экипажа в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На опубликованных в сети кадрах бортпроводница по имени Каролина позирует на камеру в проходе между рядами самолета в голубом жилете без рукавов, белой кофте и темно-синих брюках. Свой образ девушка дополнила бело-голубым шарфом и убранными в пучок волосами.

Внешность россиянки поразила зарубежных пользователей сети и они принялись оставлять восхищенные комментарии под публикацией.