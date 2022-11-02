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47 минут назад

Внешность российской стюардессы в униформе взволновала иностранцев в сети

Lenta.ru

Стюардесса крупнейшего российского лоукостера сфотографировалась в фирменной униформе на борту воздушного судна и взволновала иностранцев. Серия снимков появилась в аккаунте @beautifull_cabincrews, освещающем досуг членов экипажа в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Внешность стюардессы в униформе взволновала иностранцев в сети
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На опубликованных в сети кадрах бортпроводница по имени Каролина позирует на камеру в проходе между рядами самолета в голубом жилете без рукавов, белой кофте и темно-синих брюках. Свой образ девушка дополнила бело-голубым шарфом и убранными в пучок волосами.

Внешность россиянки поразила зарубежных пользователей сети и они принялись оставлять восхищенные комментарии под публикацией.

«Вау», «Вы такая миленькая», «Великолепная», «Такая нежная и горячая одновременно», «Могу смотреть на фото бесконечно», «Очень красивая женщина», — писали они.

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