На Майорке введут ограничения для круизных лайнеров

Власти Балеарских островов подтвердили, что с начала 2023 года на острове Майорка будут введены ограничения на количество круизных лайнеров, прибывающих в ее порты. Об этом сообщает Express.

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"Круизные компании должны будут строго исполнять подписанное соглашение. Это означает, что не более трех кораблей могут единовременно находиться в течение одного дня в порту города Пальма", - заявила президент Ассоциации предпринимателей в области морского туризма Беатрис Орехудо.

Ради сохранения окружающей среды круизные лайнеры будут обязаны запрашивать у руководства Балеарских портов оборудование, которое позволяет лайнеру соединять коммуникации с землей во избежание выбросов отходов в море.