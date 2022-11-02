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51 минуту назад

На Майорке введут ограничения для прибывающих на остров круизных лайнеров

Газета.Ru

Власти Балеарских островов подтвердили, что с начала 2023 года на острове Майорка будут введены ограничения на количество круизных лайнеров, прибывающих в ее порты. Об этом сообщает Express.

На Майорке введут ограничения для круизных лайнеров
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Круизные компании должны будут строго исполнять подписанное соглашение. Это означает, что не более трех кораблей могут единовременно находиться в течение одного дня в порту города Пальма", - заявила президент Ассоциации предпринимателей в области морского туризма Беатрис Орехудо.

Ради сохранения окружающей среды круизные лайнеры будут обязаны запрашивать у руководства Балеарских портов оборудование, которое позволяет лайнеру соединять коммуникации с землей во избежание выбросов отходов в море.

Майорка стала первым из популярных направлений в Испании, где решили ограничить доступ для круизных лайнеров в порты и ввести для них правила, направленные на борьбу с загрязнением окружающей среды.

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