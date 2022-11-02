«Аэрофлот» возобновил прямые рейсы в Гоа

В среду первый за долгое время рейс российской компании «Аэрофлот» отправился в Гоа, а вскоре туда полетит и AZUR air. Об этом сообщило посольство России в Нью-Дели.

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«Сегодня вылетел первый рейс «Аэрофлота» из Москвы в Гоа. Рейсы по этому маршруту будут выполняться три раза в неделю самолетами Airbus A330», – сообщили в посольстве ТАСС.

«Аэрофлот» стал первой российской авиакомпанией, которая после долгого перерыва возобновила полетную программу из столицы в Гоа. В середине ноября 2022 года AZUR air начнет выполнять рейсы в Гоа из Москвы, Екатеринбурга и Казани.

У российских туроператоров путевку в Гоа на 10–11 ночей в ноябре можно купить за 140 тысяч рублей, путешествие во время новогодних праздников обойдется дороже – от 211 тысяч рублей.