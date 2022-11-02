Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+20° в 
USD 61.62EUR 60.92
Войти в почту
57 минут назад

«Аэрофлот» возобновил прямые рейсы в Гоа

РИА "ФедералПресс"

В среду первый за долгое время рейс российской компании «Аэрофлот» отправился в Гоа, а вскоре туда полетит и AZUR air. Об этом сообщило посольство России в Нью-Дели.

«Аэрофлот» возобновил прямые рейсы в Гоа
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Сегодня вылетел первый рейс «Аэрофлота» из Москвы в Гоа. Рейсы по этому маршруту будут выполняться три раза в неделю самолетами Airbus A330», – сообщили в посольстве ТАСС.

«Аэрофлот» стал первой российской авиакомпанией, которая после долгого перерыва возобновила полетную программу из столицы в Гоа. В середине ноября 2022 года AZUR air начнет выполнять рейсы в Гоа из Москвы, Екатеринбурга и Казани.

У российских туроператоров путевку в Гоа на 10–11 ночей в ноябре можно купить за 140 тысяч рублей, путешествие во время новогодних праздников обойдется дороже – от 211 тысяч рублей.

Кроме того, до Гоа можно добраться на рейсах иностранных авиакомпаний. Например, пакетный новогодний тур на 9 ночей от China Travel стоит 172–177 тысяч рублей на двоих, сообщает АТОР. Для въезда россиянам нужен отрицательный ПЦР-тест, а также заполненная онлайн-форма декларации.

Новости путешествий,Аэрофлот,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители