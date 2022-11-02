Дружба начинается с Уфы: экскурсия по столице Башкортостана

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

На набережной реки Белой в Уфе 4 ноября установят стелу «Город трудовой доблести и славы». Местная жительница Вера Шонина провела для «Вечерней Москвы» экскурсию по столице Башкортостана.

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Знакомство с Уфой, по мнению Шониной, лучше начинать с места, где когда-то стоял кремль, который, увы, сгорел в крупном пожаре. Сейчас там находится монумент Дружбы. Другой символ города — памятник Салавату Юлаеву, национальному герою.

— На Большой Казанской можно полюбоваться купеческими домами XIX века, — говорит Шонина. — На улице Гоголя тоже сохранился уголок старой Уфы.

Уфимка советует посетить Башкирский академический театр драмы имени Мажита Гафури:

— Внешне он напоминает юрту. А весь репертуар на республиканском языке.

Город украшают красивые храмы и мечети. Минареты одной из них, «Ляля-Тюльпан», внешне схожи с бутонами цветов.

— Можно заглянуть в Гоголевский тупик, где когда-то жил писатель Сергей Довлатов, — делится Шонина.

Стоит побывать в Уфимском лимонарии, где выращивают цитрусовые и другие тропические растения. А в саду Салавата Юлаева можно прогуляться по висячему мосту влюбленных.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вера Шонина, экскурсовод:

— Есть в Уфе интересный Музей полярников имени Валериана Альбанова. Он — о людях, которые не сдаются. В Уфе родился легендарный исследователь Арктики, который стал прототипом Климова, героя книги Вениамина Каверина «Два капитана».

Привезу чак–чак и флейту из курая

Что еще посмотреть в Башкортостане и какие необычные подарки привезти оттуда, «Вечерка» узнала у инструктора по туризму Валерия Ромашова.

В Уфе и окрестностях много красивых рек.

— Названия Белая и Уфимка на башкирском языке звучат как Агидель и Караидель, в переводе — «Белая вода» и «Черная вода», — говорит Валерий.

А вот на берегу Белой, по его словам, находится городская достопримечательность — Висячий Камень.

Оттуда открывается красивый вид. Дойти сюда можно через лес от бульвара Славы:

— Вообще, Башкирия славится своими туристическими маршрутами. Можно устроить сплавы по рекам, ходить по шиханам — коралловым рифам, стоящим прямо в степи.

С собой из Башкортостана Валерий советует увезти чак-чак и конскую колбасу. А из сувениров, например, мужской головной убор малахай или — продольную флейту из курая. Это растение есть даже на гербе республики.

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