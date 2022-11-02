Дружба начинается с Уфы: экскурсия по столице Башкортостана

На набережной реки Белой в Уфе 4 ноября установят стелу «Город трудовой доблести и славы». Местная жительница Вера Шонина провела для «Вечерней Москвы» экскурсию по столице Башкортостана.
Знакомство с Уфой, по мнению Шониной, лучше начинать с места, где когда-то стоял кремль, который, увы, сгорел в крупном пожаре. Сейчас там находится монумент Дружбы. Другой символ города — памятник Салавату Юлаеву, национальному герою.
— На Большой Казанской можно полюбоваться купеческими домами XIX века, — говорит Шонина. — На улице Гоголя тоже сохранился уголок старой Уфы.
Уфимка советует посетить Башкирский академический театр драмы имени Мажита Гафури:
— Внешне он напоминает юрту. А весь репертуар на республиканском языке.
Город украшают красивые храмы и мечети. Минареты одной из них, «Ляля-Тюльпан», внешне схожи с бутонами цветов.
— Можно заглянуть в Гоголевский тупик, где когда-то жил писатель Сергей Довлатов, — делится Шонина.
Стоит побывать в Уфимском лимонарии, где выращивают цитрусовые и другие тропические растения. А в саду Салавата Юлаева можно прогуляться по висячему мосту влюбленных.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Вера Шонина, экскурсовод:
— Есть в Уфе интересный Музей полярников имени Валериана Альбанова. Он — о людях, которые не сдаются. В Уфе родился легендарный исследователь Арктики, который стал прототипом Климова, героя книги Вениамина Каверина «Два капитана».
Привезу чак–чак и флейту из курая
Что еще посмотреть в Башкортостане и какие необычные подарки привезти оттуда, «Вечерка» узнала у инструктора по туризму Валерия Ромашова.
В Уфе и окрестностях много красивых рек.
— Названия Белая и Уфимка на башкирском языке звучат как Агидель и Караидель, в переводе — «Белая вода» и «Черная вода», — говорит Валерий.
А вот на берегу Белой, по его словам, находится городская достопримечательность — Висячий Камень.
Оттуда открывается красивый вид. Дойти сюда можно через лес от бульвара Славы:
— Вообще, Башкирия славится своими туристическими маршрутами. Можно устроить сплавы по рекам, ходить по шиханам — коралловым рифам, стоящим прямо в степи.
С собой из Башкортостана Валерий советует увезти чак-чак и конскую колбасу. А из сувениров, например, мужской головной убор малахай или — продольную флейту из курая. Это растение есть даже на гербе республики.
Чек–лист туриста
Как добраться. Цена самого дешевого авиабилета Москва — Уфа на одного путешественника начинается от 2600 рублей. В среднем она составляет около 5000 рублей. Билет на поезд: 2000– 5000 рублей.Проживание. Цена за номер начинается от 2300 рублей. Все зависит от «звездности» отеля и удаленности от центра. Более бюджетное размещение в хостеле обойдется в 600 рублей.Питание. Средний чек обойдется туристу в 700–1700 рублей с человека. В ресторанах более высокой ценовой категории он доходит до 3000 рублей.Экскурсии. Тематическая экскурсия по новому кварталу «Арт-квадрат», ограниченному улицами Ленина, Коммунистической, Мустая Карима, Чернышевского, в группе до 30 человек обойдется в 1900 рублей с человека. Цена исторической прогулки в группе до 6 человек с осмотром памятника Салавату Юлаеву, панорамными видами Агидели и дегустацией блюд местной кухни начинается от 3600 рублей.