Авиакомпания «Россия» объявила об открытии турсезона

Авиакомпания «Россия» объявила о большой программе полетов в Египет и Турцию, которые выполняются вместе с туроператором Библио-Глобус.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Первый совместный рейс по маршруту Москва – Шарм-эль-Шейх отправился при полной загрузке из Шереметьево. В Египет перевозчик планирует летать ещё и в Хургаду. В оба пункта назначения рейсы будут выполняться дважды в неделю из столицы и Екатеринбурга. По два борта в неделю будут отправлять еще и из Казани. Что касается турецкого направления: «Россия» собирается летать в Анталью трижды в неделю из столицы. А из Пулково в Стамбул и Анталью – по 2 раза.

Как сообщается в пресс-релизе, рейсы в Египет и Турцию выполняются на Boeing 737-800, представленных в одноклассной компоновке – 189 мест экономкласса. Вероятно, возможности для расширения программы также дадут девять дебермудизированных Airbus A319, информация о которых появилась сегодня.

Билеты на новые рейсы «России» доступны только при бронировании тура у Библио-Глобуса, включающего перелет, трансфер, проживание в отеле и экскурсионные программы.

Отметим, что Египет признан наиболее востребованным выездным направлением на осень-зиму. В рейтинге, составленном по итогам опроса представителей турагентств в закрытом ТГ-канале «Крыша Турдома B2B», эта страна получила наибольшее количество голосов.