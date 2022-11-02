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42 минуты назад

Доступная для прямых перелетов из России страна сняла все ограничения на въезд

Lenta.ru

Власти еще одной африканской страны, Эфиопии, отменили все коронавирусные ограничения для туристов, в том числе россиян. Информация появилась на сайте национального перевозчика Ethiopian Airlines.

Доступная для прямых перелетов из России страна сняла все ограничения на въезд
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно обновленным протоколам, иностранцам больше не придется подготавливать при въезде в республику документы, подтверждающие их антиковидный статус. Страна, доступная для прямых перелетов из России, сняла все въездные ограничения с 28 октября.

При этом въезд в Эфиопию все еще запрещен туристам, которые знают, что больны COVID-19. Отдыхающие с симптомами заболевания обязаны носить защитную маску и сдать тест, при получении положительного результата необходимо уйти на изоляцию до полного выздоровления.

Ранее в России оценили выгодность стыковочных рейсов через Эфиопию. Оказалось, что полеты в страны Африки и Латинской Америки с пересадкой в Аддис-Абебе выходят россиянам дешевле.

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