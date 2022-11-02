Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+13° в 
USD 61.43EUR 60.97
Войти в почту
1 час назад

Стало известно, сколько россияне потратили на билеты на отдых в осенние каникулы

Москва24

Сочи и Турция стали наиболее популярными направлениями у российских туристов в осенний сезон. Билеты путешественникам из РФ обошлись в 10 474 и 37 668 рублей соответственно, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные сервиса "Яндекс Путешествия".

Стало известно, сколько россияне потратили на билеты на отдых в осенние каникулы
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

В первую пятерку популярных направлений по РФ кроме Сочи вошли Москва, Санкт-Петербург, Калининград и Минеральные Воды. На билеты в эти города россияне потратили 6 655, 7 098, 7 038, 9 110 рублей соответственно. Следом в списке расположились Казань, Екатеринбург, Махачкала, Самара и Уфа.

Среди заграничных стран популярность у российских туристов пользовались ОАЭ, Армения, Казахстан и Узбекистан. Цены за билеты по данным направлениям составили 66 663, 23 481, 26 721, 24 997 рублей соответственно. Помимо указанных выше государств путешественники из России выбирали Белоруссию, Азербайджан, Египет, Израиль и Таиланд.

"Число поездок по России осталось примерно на уровне прошлого года, а путешествия за границу выросли на треть – в основном за счет Турции, ОАЭ и стран ближнего зарубежья – Армении и Казахстана", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что россияне стали на 20% чаще резервировать гостиницы в России на новогодние праздники по сравнению с показателями прошлого года. Уточняется, что с 23 декабря 2022 года по 15 января 2023 года на российские направления приходится 85% бронирований.

Подробнее: https://www.m24.ru/news/turizm/02112022/517511?utm_source=CopyBuf

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители