Почему не все пассажиры рейсов в Турцию получают горячее питание

Несмотря на завершение сезона, у турагентов и туристов возникают вопросы по питанию на рейсах в Турцию, которые выполняются под кодом авиакомпании Turkish Airlines. Некоторые возмущаются, получив сэндвич вместо горячего блюда.
«Моим клиентам на рейсе TK 3961 из Санкт-Петербурга в Анталью 1 ноября предложили напитки – воду, сок, чай и кофе и кусок белого хлеба. Туристы были голодные больше 8 часов с учетом дороги», – сообщила редакции TourDom.ru турагент.
По ее словам, это был первый случай:
«Я была спокойна за туристов, потому что даже на борту бюджетной дочерней авиакомпании Anadolujet всегда давали бутерброды».
Некоторые подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» тоже недоумевают:
«Я покупаю билет на “туркишей” с четкой уверенностью, что мне предоставят питание (представляете, оно входит в стоимость билета). Вместо этого меня сажают на лоукост, предварительно не предупредив».
Туристы отмечают, что информацию об отсутствии блюд на борту хорошо бы получать заранее: не всегда есть возможность перекусить в аэропорту.
Между тем на сайтах туроператоров есть разъяснения, в каких случаях пассажирам Turkish Airlines стоит рассчитывать на горячую еду в самолете. На регулярных рейсах авиакомпании из России в Турцию питание гарантировано, указано в личном кабинете турагента Coral Travel. Горячие блюда предлагают и на чартерах турецкого перевозчика в том случае, если на маршруте стоит Airbus А320 или А321. Рейсы с нумерацией TK 39ХХ выполняет дочерний лоукостер турецкого флагмана – Anadolujet на Boeing 737. Его клиенты смогут подкрепиться в дороге только сэндвичами и напитками.
«Возможно, 1 ноября пассажиры бюджетного перевозчика получили сэндвич со столь маленькой начинкой, что даже не заметили ее», – иронизируют туристы.
Отметим, российские авиакомпании, в частности AZUR air и Pegas Fly, предложат горячую пищу только на рейсах длительностью долее 5 и 5,5 часа соответственно. Если предстоит более короткий перелет, туристы смогут выбрать лишь напитки. У турецкого лоукостера Corendon питание и вовсе только платное: на борту есть снек-меню.
В начале летнего сезона TourDom.ru писал, что далеко не все вылеты турецкой авиакомпании выполняет флагман, на маршрутах также задействованы боинги Anadolujet. При этом со стороны некоторых туристов были нарекания на менее удобные кресла и отсутствие горячего питания. Кроме того, у авиакомпаний отличаются и нормы багажа: вместо 30 кг пассажиры лоукостера могут взять не более 20 на человека.