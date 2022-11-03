Почему не все пассажиры рейсов в Турцию получают горячее питание

Несмотря на завершение сезона, у турагентов и туристов возникают вопросы по питанию на рейсах в Турцию, которые выполняются под кодом авиакомпании Turkish Airlines. Некоторые возмущаются, получив сэндвич вместо горячего блюда.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

«Моим клиентам на рейсе TK 3961 из Санкт-Петербурга в Анталью 1 ноября предложили напитки – воду, сок, чай и кофе и кусок белого хлеба. Туристы были голодные больше 8 часов с учетом дороги», – сообщила редакции TourDom.ru турагент.

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По ее словам, это был первый случай:

«Я была спокойна за туристов, потому что даже на борту бюджетной дочерней авиакомпании Anadolujet всегда давали бутерброды».

Некоторые подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» тоже недоумевают:

«Я покупаю билет на “туркишей” с четкой уверенностью, что мне предоставят питание (представляете, оно входит в стоимость билета). Вместо этого меня сажают на лоукост, предварительно не предупредив».

Туристы отмечают, что информацию об отсутствии блюд на борту хорошо бы получать заранее: не всегда есть возможность перекусить в аэропорту.

Между тем на сайтах туроператоров есть разъяснения, в каких случаях пассажирам Turkish Airlines стоит рассчитывать на горячую еду в самолете. На регулярных рейсах авиакомпании из России в Турцию питание гарантировано, указано в личном кабинете турагента Coral Travel. Горячие блюда предлагают и на чартерах турецкого перевозчика в том случае, если на маршруте стоит Airbus А320 или А321. Рейсы с нумерацией TK 39ХХ выполняет дочерний лоукостер турецкого флагмана – Anadolujet на Boeing 737. Его клиенты смогут подкрепиться в дороге только сэндвичами и напитками.

«Возможно, 1 ноября пассажиры бюджетного перевозчика получили сэндвич со столь маленькой начинкой, что даже не заметили ее», – иронизируют туристы.

Отметим, российские авиакомпании, в частности AZUR air и Pegas Fly, предложат горячую пищу только на рейсах длительностью долее 5 и 5,5 часа соответственно. Если предстоит более короткий перелет, туристы смогут выбрать лишь напитки. У турецкого лоукостера Corendon питание и вовсе только платное: на борту есть снек-меню.