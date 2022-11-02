Россия и Турция договорились о количестве регулярных рейсов

Российские авиакомпании продолжат выполнять до 35 регулярных рейсов в неделю по маршруту Москва – Анталья – Москва. Турецкие власти продлили соглашение с Минтрансом РФ об увеличении числа назначенных перевозчиков и частоте полетов. Соответствующее письмо из Главного управления гражданской авиации Турции опубликовано на сайте Росавиации .

Запрос о продлении соглашения российские чиновники отправляли еще в начале февраля 2022 года. Ответ пришел в конце октября: из текста следует, что регулярные рейсы между Москвой и Антальей продолжат выполнять до пяти авиакомпаний. Каждая из них сможет возить пассажиров не чаще 7 раз в неделю в зимнем сезоне – 2022/2023 и летнем-2023.