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2 часа назад

Россия и Турция договорились о количестве регулярных рейсов из Москвы в Анталью

TourDom

Российские авиакомпании продолжат выполнять до 35 регулярных рейсов в неделю по маршруту Москва – Анталья – Москва. Турецкие власти продлили соглашение с Минтрансом РФ об увеличении числа назначенных перевозчиков и частоте полетов. Соответствующее письмо из Главного управления гражданской авиации Турции опубликовано на сайте Росавиации.

Россия и Турция договорились о количестве регулярных рейсов
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Запрос о продлении соглашения российские чиновники отправляли еще в начале февраля 2022 года. Ответ пришел в конце октября: из текста следует, что регулярные рейсы между Москвой и Антальей продолжат выполнять до пяти авиакомпаний. Каждая из них сможет возить пассажиров не чаще 7 раз в неделю в зимнем сезоне – 2022/2023 и летнем-2023.

Напомним, накануне авиакомпания «Победа» сообщила о запуске полетной программы из Москвы в Анталью с 23 декабря: самолеты будут курсировать 4 раза в неделю.

Новости путешествий,Минтранс РФ,Авиакомпания "Победа",Росавиация,
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